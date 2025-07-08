08/07/2025 07:52

【關稅戰】特朗普關稅大棒重擊亞洲，傳歐盟稅率僅為10%

《經濟通通訊社8日專訊》美國總統特朗普於當地時間周一（7日），公布了首批貿易信函，自8月1日起對14國提高關稅。亞洲各國成為關稅大棒重擊目標。其中，老撾和緬甸面臨最高的40%關稅。



其他被加徵關稅的國家包括泰國和柬埔寨(36%)、孟加拉國(35%)、印尼(32%)。日本、韓國、馬來西亞、哈薩克斯的稅率均設定在25%。歐洲方面包括塞爾維亞(35%)、波黑(30%)。非洲方面，南非稅率定在30%、突尼斯定在25%。



特朗普警告各國不要對他的最新舉動進行報復。他在信中寫道：「如果出於任何原因你們決定提高關稅，那麼無論你們選擇什麼數字，這些數字都將疊加到我們制定的稅率之上。」



不過，有報道稱美國向歐盟提出10%的關稅協議。歐元小幅走高，歐元兌美元漲0.2%，至1.1736。(jf)