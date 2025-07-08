08/07/2025 08:05

【特朗普新政】馬斯克宣布組黨引發市場憂慮，特斯拉急挫逾7%

《經濟通通訊社8日專訊》特斯拉(US.TSLA)股價周一（7日）急挫逾7%，自年初以來，特斯拉股價累計下跌已達25%，反映市場對公司前景及管理層動態的持續關注。



市場憂慮情緒升溫，主要因是特斯拉行政總裁馬斯克於上周六（5日），高調宣布成立新政黨「美國黨」，並表示未來一年將集中精力協助該黨爭取國會眾議院及參議院席位。



馬斯克同時暗示，未來不排除支持特定總統候選人參選，進一步加深外界對其分心於政治事務的疑慮。多間華爾街券商對馬斯克的舉動表示關注。



William Blair分析師指出，投資者對馬斯克頻繁涉足非本業事務的耐性正逐漸消磨，尤其在特斯拉正面臨電動車市場競爭加劇及技術轉型關鍵時刻，行政總裁應專注於企業發展。他強調，馬斯克的政治參與只會加劇市場不確定性，對公司股價構成負面壓力。(kk)