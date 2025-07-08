08/07/2025 09:32

【關稅戰】日本國債下跌，首相石破茂：美方提高關稅令人遺憾

《經濟通通訊社8日專訊》美國特朗普政府將日本關稅全面提升至25%，日本國債期貨下跌、國債現貨收益率上漲。日本首相石破茂對美方單方面提高稅率表示遺憾。



日本國債期貨下跌9個點至139.03；日本30年期國債孳息率漲3.5個基點至3%。石破茂表示，日本將繼續尋求與美國達成貿易協議，同時保護自身國家利益。



特朗普政府此前宣布，將從8月1日起對進口自日本的商品徵收25%關稅。新的關稅稅率略高於4月最初設定的24%。但分析指，8月1日這一最後期限，實際上是延長了原本定為7月9日的大限。



*日韓指數走高*



受消息推動，日本和韓國股市在美方宣布關稅後仍走高。日經225指數一度漲0.4%，扭轉了早前0.2%的跌幅；東證指數也走高，韓國Kospi指數漲逾1%(jf)



