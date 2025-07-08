08/07/2025 08:28

【開市Ｇｏ】美首批關稅稅率出爐，人行研美元弱勢，港樓慢推新盤

2025年7月8日【要聞盤點】



1、美股三大指數收市報跌，美國政府宣布將對等關稅的生效日期由7月9日推遲至8月1日，總統特朗普同時宣布將向日本、韓國、和馬來西亞等多國徵收關稅，消息拖累美股於盤中跌幅擴大。道指收市跌422.17點，或0.94%，報44406.36點；標普500指數跌49.37點，或0.79%，報6229.98點；納指跌188.59點，或0.92%，報20412.52點。中國金龍指數上升44點。日經期貨截至上午8時10分上升315點。



2、美國總統特朗普透過社交平台宣布，將自2025年8月1日起，對所有來自日本及韓國的進口商品統一徵收25%關稅，涵蓋全部品項，不包括行業專項關稅。據信函內容，若日韓企業選擇於美國本土設廠生產，相關產品可享有零關稅待遇，美方將確保審批流程高效、專業，通常數周內完成。特朗普亦警告，若日本或韓國對美國商品實施報復性關稅措施，美方將在現行25%基礎上等比例加碼反制。另外，對於任何試圖透過第三地轉運以規避關稅的貨物，美國將徵收更高稅率。



3、特朗普周一(7日)簽署行政命令延長「對等關稅」暫緩限期，將實施時間由今年7月9日延後到8月1日。另外，據報歐盟與美國接近達成貿易協議，故周一暫未有收到較高關稅通知信件，報道指美國向歐盟提出10%的關稅協議。



4、美國財政部長貝森特表示，預計美國政府將於未來48小時內就多項重要貿易協議發表聲明，涵蓋多個關鍵經濟領域，市場高度關注相關進展。外界預期本輪貿易協議或涉及美國與歐盟、亞太及拉美多國，涵蓋製造業、農產品及高科技產業等範疇。分析認為，若協議順利落實，將有助於提振美國出口及鞏固全球供應鏈地位。



5、特斯拉行政總裁馬斯克日前宣布，將成立「美國黨」挑戰共和、民主黨兩個傳統政黨。特朗普最後在社交平台發文，形容馬斯克已經徹底「脫軌」，第三黨僅擅長製造徹底的顛覆和混亂，並質疑馬斯克是因為美國政府終止電動車補貼而感到不滿。特斯拉周一股價急挫近7%。



6、金磚國家峰會發表《里約熱內盧宣言》，當中未有提及美國或特朗普，但稱對單邊實施一刀切的關稅及非關稅措施表示嚴重關切，形容相關措施可能進一步減少全球貿易，擾亂全球供應鏈，為國際經濟及貿易活動帶來不確定性。



7、《路透社》引述消息人士透露，中國人民銀行近期就美元弱勢及人民幣匯率相關問題，向部分金融機構進行調研。報道指，人行未說明今次調研目的，但顯示監管愈來愈不願意允許人民幣大幅升值的訊號。



8、FORTIOR(01304)公布，發售價已於上周五(4日)釐定為每股H股120.5元，即上限定價，而發售量調整權已獲悉數行使，未計超額配股權，集資金額約22.59億元；藍思科技(06613)同樣公布上限定價，每股H股18.18元，不過未行使發售量調整權，集資金額約47.68億元，另市傳藍思科技需要認購逾20手才能穩中1手。





【焦點股】



穩定幣概念股：眾安在綫(06060)、國泰君安國際(01788)、移卡(09923)

- 內地一個名為「DGCX鑫慷嘉數據」的平台藉穩定幣「割韭菜」，創辦人黃鑫騙取至少130億元人民幣後捲款而逃

- 深圳發布風險提示，警示公眾防範穩定幣相關非法集資風險



比亞迪(01211)

- 最快本月在巴西開始組裝電動車，目標今年內組裝5萬輛



本港地產股：新地(00016)、長實(01113)、恒地(00012)

- 6月預售樓花同意書未批出個案，連續兩個月「零批出」



港交所(00388)

- 6月平均每日成交金額按年升1.07倍



泡泡瑪特(09992)

- 近日申請註冊「LAFUFU」商標，以打擊侵權行為



金涌投資(01328)

- 與AnchorX訂立合作備忘錄，推穩定幣跨境支付應用



基石藥業(02616)

- 與意藥廠就舒格利單抗在西歐和英國達成獨家戰略合作



康耐特光學(02276)

-料中期純利升不少於30%



山東墨龍(00568)

-料中期盈利跌最多94%



綠城中國(03900)

- 銷售6月142億人幣跌18%，半年跌6%



雅居樂(03383)

- 6月預售額按年增16%，按月相若







【油金報價】



約期油下跌0.35%，報67.70美元/桶



布倫特期油下跌0.26%，報69.38美元/桶



黃金現貨下跌0.08%，報3333.50美元/盎司



黃金期貨上升0.01%，報3342.85美元/盎司