08/07/2025 16:23

中行助力韓國進出口銀行發行首筆韓國機構港元債券

《經濟通通訊社8日專訊》中國銀行(03988)(滬:601988)協助韓國進出口銀行首次發行港元債券（雲吞債），這亦是該行首次為韓國政策性銀行承銷債券。中國銀行擔任 此次債券發行的結算交割行、聯席牽頭經辦人兼賬簿管理人及貨幣交叉互換交易行。



韓國進出口銀行首次發行雲吞債，創韓資機構先河。本次債券發行規模為3年期24億港元，定價為2.969%。簿記建檔峰值訂單規模達87億港元，訂單倍數高達3.625倍。中銀香港全程參與此次發債項目的執行與交割安排，全力參與文件、銷售、定價、結算交割以及發行後貨幣交叉互換交易等工作。



中銀香港副總裁王化斌表示，中銀香港非常榮幸協助韓國進出口銀行發行其首筆以港幣計價的公募債券。韓資機構首次發行雲吞債，獲本地及國際投資者踴躍參與。近期多家外資機構發行港元債券，當中包括超主權機構及此次的政策性銀行，進一步促進港元債券市場的交易活躍度和流動性，充分展現香港作為國際金融中心的優勢。(bi)