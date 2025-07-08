08/07/2025 19:33

《再戰明天》中國公布CPI及PPI，新西蘭央行公布議息結果

《經濟通通訊社8日專訊》中國公布CPI及PPI，及新西蘭央行公布議息結果，料為周三（9日）市場焦點。



*歐洲央行官員發表講話，美國公布批發庫存等數據*



各國重要經濟活動方面，第九屆OPEC國際研討會舉行（至10日）。周三本港時間10:00am，新西蘭央行舉行貨幣政策會議。1:30pm，澳洲央行助理總裁亨特在央行一個線上研討會發表非正式談話。5:30pm，英倫銀行發布金融穩定報告。晚上6:45pm，歐洲央行執委連恩發表講話，全方位闡述歐洲央行貨幣政策議程。9:00pm，歐洲央行副總裁德金多斯發表講話。



數據方面，周三7:50am（本港時間．下同），日本公布6月貨幣供應M2；6月貨幣供應M3。9:30am，中國公布6月消費者物價指數，年率跌幅料維持於0.1%；6月生產者物價指數年率跌幅料由3.3%收窄至3.2%。2:00pm，日本公布6月工具機訂單。10:00pm，美國公布5月批發庫存，月率料由0.2%逆轉至下滑0.3%；5月批發貿易月率升幅料由0.1%擴大至0.2%。



此外，明日海螺材料科技(02560)、匯舸環保(02613)、榮利營造(09639)等將有基石投資者持股解禁。(wa)