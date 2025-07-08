08/07/2025 15:46

【大國博弈】瑞銀資管：逾九成儲備管理人料中美維持貿易關係

《經濟通通訊社8日專訊》瑞銀資產管理發布調查顯示，地緣政治首次成為全球央行與儲備管理人的主要考量，貿易戰風險(74%)超越經濟衰退憂慮。調查涵蓋40家央行和儲備管理人，揭示美元儲備貨幣地位穩固但信心受挑戰，多元化趨勢加速，黃金、歐元及人民幣配置顯著增加。



瑞銀全球主權市場策略主管Massimiliano Castelli表示，無論是從外匯套期策略到流動性緩衝，儲備管理人都在未雨綢繆，亦稱未來幾年將與過去10年不一樣，形容是一種暗流湧動的迫切感。



*地緣政治首次成為主要考量*



數據顯示，91%受訪者預計中美貿易關係將維持，94%認為貿易糾紛將溫和解決。宏觀前景轉向滯脹，43%預測2026年美國陷入技術性衰退，遠高於去年的11%。另於今年，逾80%人預計美聯儲利率將介於3%至4%，美國CPI漲至3%至4%。



資產配置方面，黃金需求強勁，67%受訪者認為未來五年黃金風險調整後收益最佳，52%計劃未來一年增持。綠色債券增持趨勢持續，72%已投資，48%擬增持。貨幣管理中，54%減持美元，69%增持歐元，人民幣平均長期（10年）配置目標從5.0%升至5.9%。74%預計歐元、59%預計人民幣將最有可能受益於未來五年地緣政治與宏觀變化。



*美元地位仍穩固，但黃金亦料獲增持*



至於對特朗普2.0政策的憂慮，集中於美聯儲獨立性受損(65%)及法治削弱(47%)。86%人認為讓美國再次偉大(MAGA)政策難促長期經濟增長，91%人預計特朗普重塑全球貿易金融體系不會成功，不過亦有73%否定海湖莊園協定於未來幾年弱化美元的可能性。(rh)