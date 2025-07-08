08/07/2025 10:18

【債券通】人行：擴大債券通南向通範圍至券商、保險等四非銀機構

《經濟通通訊社8日專訊》人民銀行宣布三項新的對外開放優化措施，進一步深化內地與香港金融市場互聯互通，支持人民幣離岸市場發展，包括完善債券通南向通運行機制，支持更多境內投資者，即券商、基金、保險、理財等四類非銀機構，走出去投資離岸債券市場，並優化債券通下的離岸回購業務機制安排。



人民銀行金融市場司副司長江會芬在債券通周年論壇上公布，多項新的對外開放優化措施，進一步深化內地與香港金融市場互聯互通，支持人民幣離岸市場發展。措施包括完善債券通南向通運行機制，支持更多境內投資者走出去，投資離岸債券市場；優化互換通運行機制，進一步滿足投資者的利率風險管理需求；將擴大互換通報價商隊伍，並調整互換通每日交易進線額。



她提及，人行行長潘功勝年初公布的南向通一系列優化措施，當中，支持境內投資者更便利購買多幣種債券、延長結算時間、增加託管行等措施目前已落地。近期計劃擴大境內投資者範圍至券商、基金、保險、理財等非銀機構，並指人行正積極研究推進債市對外開放的其他措施，深化拓展境內外金融市場聯通合作，提升跨境投融資便利化水平等。



她指出，優化債券通項下離岸回購業務機制安排，便利境外投資者開展流動性管理；人行將拓寬離岸回購應用場景，可交易幣種由人民幣拓寬至美元、歐元及港元等多幣種；支持香港CMU參照債券回購的國際通行做法，取消對回購質押券的凍結，進一步盤活質押券；支持香港CMU簡化債券帳戶開納等業務流程，提升操作便利度；人行亦將擇機推出跨境債券回購業務。(bn)