08/07/2025 12:21

【債券通】余偉文:將很快進一步擴展離岸人民幣回購業務

《經濟通通訊社8日專訊》金管局總裁余偉文出席債券通周年論壇時表示，金管局將很快進一步擴展離岸人民幣回購業務，以支援再質押和跨貨幣回購。旗下CMU OmniClear亦將相應改善作業安排，相關改進措施8月底實施。



他指出，南向通投資者範圍將擴大至券商、基金、保險、理財等非銀機構的措施今日起生效，將開啟更多渠道滿足內地投資者更多的多元化資產配置需求，同時亦將擴大投資者基礎，增強市場流動性，進而促進香港債券市場發展，提升香港對債券發行人和全球投資者的吸引力。



他指出，隨著投資者應對地緣政治變化並尋求更多元化的投資，債券通將繼續作為連結中國債券市場與世界的重要平台，金管局亦致力加強香港金融基礎設施，以支持提高香港和內地債券市場效率。(bn)