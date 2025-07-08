直播中 : hot talk 1點鐘 - 關稅戰恐再現 美股、港股後市點行？📣講解金融股、科網股最新部署！📈點運用技術指標炒股？
直播中 : hot talk 1點鐘 - 關稅戰恐再現 美股、港股後市點行？📣講解金融股、科網股最新部署！📈點運用技術指標炒股？
24,082.37
+194.54
(+0.81%)
24,091
+226
(+0.95%)
高水9
8,685.48
+76.94
(+0.89%)
5,301.75
+72.19
(+1.38%)
1,435.20億
3,497.14
+24.01
(+0.691%)
3,998.93
+33.76
(+0.851%)
10,589.32
+153.81
(+1.474%)
2,162.77
+15.34
(+0.71%)
108,197.9900
-64.9500
(-0.060%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0949
澳元最佳客戶買入價
5.1360
歐元最佳客戶買入價
9.2315
英鎊最佳客戶買入價
10.7191
日圓最佳客戶買入價
5.3861
推廣【夏日勁減】多款精選產品 低至買1送1
恒生指數
24,082.37
+194.54
(+0.81%)
期指
高水9
24,091
+226
(+0.95%)
國企指數
8,685.48
+76.94
(+0.89%)
科技指數
5,301.75
+72.19
(+1.38%)
大市成交
1,435.20億
股票
1,292.91億
(90.086%)
窩輪
56.32億
(3.924%)
牛熊證
85.97億
(5.990%)
即時更新：08/07/2025 13:58
可賣空股票總成交
976.21億
主板賣空
136.44億
(13.977%)
半日數據，更新：08/07/2025 12:40
上証指數
成交：4,433.11億
3,497.14
+24.01
(+0.691%)
滬深300
3,998.93
+33.76
(+0.851%)
深証成指
10,589.32
+153.81
(+1.474%)
MSCI中國A50
2,162.77
+15.34
(+0.71%)
比特幣
資料由Binance提供
108,197.9900
-64.9500
(-0.060%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0949
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1360
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.2315
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.7191
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.3861
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ00388 香港交易所03690 美團－Ｗ02318 中國平安01810 小米集團－Ｗ00001 長和
股票
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
立即讚好etnet Facebook專頁！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
最佳銀行兌換
紐元兌港元
電匯客戶買入
4.7330
電匯客戶賣出
4.7149
更新：08/07/2025 13:55:52
Prime Rate 最優惠利率
5.250%
中銀, 滙豐, 恒生
19/06/2025 13:02
5.500%
渣打香港, 建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 招商永隆, 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAO bank, 天星, 大新, 上商, 東亞, 工銀亞洲
19/06/2025 13:02
5.625%
富邦
14/02/2025 11:57
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
最新重要數據
瑞士-失業率
公佈值
2.70%
公佈日期
04/07/2025 15:00
瑞士-失業率
公佈值
2.90%
公佈日期
04/07/2025 15:00
美國-失業率
公佈值
4.10%
公佈日期
03/07/2025 20:30
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處