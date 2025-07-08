08/07/2025 15:01

【關稅戰】嘉信理財：關稅對經濟影響尚不明朗，美股短期或已超買

《經濟通通訊社8日專訊》美國總統特朗普於7月7日開始向多個貿易夥伴發信，單方面通知它們有關最新的關稅水平，其中將於8月1日起向日本和韓國徵收25%關稅。



嘉信理財金融研究中心衍生品分析總監Nathan Peterson表示，一方面，貿易協議逐步提供了明確性，顯示未來幾天或會達成更多協議，但20%的關稅稅率可能仍高於預期，對經濟影響尚不明朗。



美股上周能夠再創新高，主要是由於「大而美」預算法案獲通過及好過預期的6月非農就業數據。他指出，市場短期或許已屆超買，卻並非意味著市場無法進一步上升。他解釋，升勢往往會自我強化，特別是在市場創新高時，受到追逐行為和來自錯失恐懼所驅動。但股市有升有跌，均值回歸始終會發生，投資者不應變得麻木而失去警惕。(bn)