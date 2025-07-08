08/07/2025 11:20
《港元利率》港元拆息個別發展，一個月拆息連升三日，續創7周高
《經濟通通訊社8日專訊》港元拆息個別發展，而與樓按相關的一個月拆息報1.07488厘，升2.042基點，連升三日，為5月19日後新高；反映銀行資金成本的三個月拆息報1.81464厘，跌0.024基點。
隔夜息報0.04042厘，跌4.331基點，一周及兩周拆息分別跌9.398基點及8.173基點，至0.36691厘及0.58089厘。長息方面，六個月及一年期拆息分別跌至2.3997厘和2.93304厘。
港元匯價今日在7.8491-7.85之間上落，最新報7.85。
資料來源：香港銀行公會
隔夜息報0.04042厘，跌4.331基點，一周及兩周拆息分別跌9.398基點及8.173基點，至0.36691厘及0.58089厘。長息方面，六個月及一年期拆息分別跌至2.3997厘和2.93304厘。
港元匯價今日在7.8491-7.85之間上落，最新報7.85。
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|0.04042
|-4.331
|一周
|0.36691
|-9.398
|兩周
|0.58089
|-8.173
|一個月
|1.07488
|+2.042
|兩個月
|1.54952
|+1.714
|三個月
|1.81464
|-0.024
|六個月
|2.3997
|-1.209
|一年
|2.93304
|-2.202
資料來源：香港銀行公會