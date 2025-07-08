08/07/2025 11:20

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 0.04042 -4.331 一周 0.36691 -9.398 兩周 0.58089 -8.173 一個月 1.07488 +2.042 兩個月 1.54952 +1.714 三個月 1.81464 -0.024 六個月 2.3997 -1.209 一年 2.93304 -2.202

《經濟通通訊社8日專訊》港元拆息個別發展，而與樓按相關的一個月拆息報1.07488厘，升2.042基點，連升三日，為5月19日後新高；反映銀行資金成本的三個月拆息報1.81464厘，跌0.024基點。隔夜息報0.04042厘，跌4.331基點，一周及兩周拆息分別跌9.398基點及8.173基點，至0.36691厘及0.58089厘。長息方面，六個月及一年期拆息分別跌至2.3997厘和2.93304厘。港元匯價今日在7.8491-7.85之間上落，最新報7.85。資料來源：香港銀行公會