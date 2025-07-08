08/07/2025 09:37

【穩定幣】內地據報逾40間企業擬申香港穩定幣牌照，料競爭激烈

《經濟通通訊社8日專訊》財經事務及庫務局長許正宇早前透露指，目標於年內發出首批穩定幣牌照，批出數量將為「個位數」。據內媒報道指，目前除了已經官宣的京東(09618)、渣打(02888)、圓幣等，有40多家企業準備提交申請，律所的回饋還有幾十家意向申請，目前處於諮詢或準備材料階段，競爭十分激烈。申請機構基本都是中國最大的金融機構和互聯網公司，而部分有意申請的小型企業則希望渺茫。



香港穩定幣牌照競爭激烈，科技企業和傳統金融公司高度關注穩定幣，除京東幣鏈、圓幣創新、渣打-安擬-HKT聯合體外，螞蟻國際、螞蟻數科亦明確表達業務拓展意願。據了解，除了當前官宣的公司，仍有一些從事供應鏈相關的大型中國企業在積極招聘，尤其是區塊鏈方面的人才，備戰穩定幣牌照的申請。(kl)