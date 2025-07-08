08/07/2025 17:51

【債券通】金管局：離岸人民幣債券回購業務最新安排要求

《經濟通通訊社8日專訊》金管局今日公布，為便於優化措施的順利推出，現就離岸人民幣債券回購交易，包括利用通過另一宗回購交易取得的抵押債券進行的回購交易，最新安排如下：



一、參與機構：



所有已入市的「債券通」（北向通）投資者（包括CMU成員和透過香港託管行CMU成員開立債券通子帳戶的離岸投資者）。



二、合資格債券：



參與機構在「債券通」（北向通）下持有的債券，以及透過離岸回購交易取得的抵押券，不限券種。



三、做市商安排：



由金管局指定的11家一級流動性提供銀行作為做市商。每筆回購交易應至少有一方交易對手是做市商機構。



四、交易及結算安排：



(a)主協議：允許機構間自行選擇回購協議文本（例如全球回購主協議(GMRA)或中國銀行間市場交易商協會(NAFMII)的債券回購交易主協議等）。(b) 交易方式：可以通過以下方式開展交易：場外雙邊交易；採用「債券通」（北向通）交易方式，透過境內外基礎設施聯通方式；透過境外電子交易平台；或透過境內電子交易平台。(c)結算安排：在CMU的回購服務下完成。結算幣種包括人民幣、港元、美元和歐元。



五、信息數據報送：



做市商須於回購交易日當天向金管局報送交易數據，作市場監察用途。金管局將與做市商進一步溝通信息報送的要求和途徑。



有關債券過戶和結算安排的操作詳情將由CMU稍後公布。金管局將繼續密切監察市場情況，確保市場運作穩定有序；並與業界保持溝通，適時檢視進一步優化調整措施，以支持離岸人民幣業務的穩健蓬勃發展。(bn)