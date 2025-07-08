08/07/2025 17:47

【債券通】金管局公布離岸人民幣債券回購業務優化安排

《經濟通通訊社8日專訊》金管局今日公布有關離岸人民幣債券回購業務的優化安排，以進一步便利「債券通」（北向通）投資者參與離岸人民幣債券回購業務。具體優化措施包括：



1. 支持抵押品債券在回購期間再使用：



離岸人民幣回購業務於2025年2月10日正式推出以來，市場反應積極正面。業務初期，參與機構透過離岸回購交易取得的抵押債券只限於在債務工具中央結算系統(CMU)平台鎖定管理，在回購期間不能再使用。經總結落實以來的經驗和充分考慮市場建議，並與內地監管機構溝通，這次優化措施將按照國際慣例，允許抵押券在回購期間再使用，以提升抵押品使用效率，進一步降低市場機構的融資成本，提升流動性管理效率。



具體而言，離岸回購交易的抵押品可以在回購期間按政策規定再使用，目前包括四個使用場景：(a)再次進行離岸回購交易；(b)作為金管局人民幣流動資金安排下的抵押品；(c)作為香港場外結算公司(OTCC)的履約抵押品和(d)通過「債券通」（北向通）進行現券交易。參與機構應遵守各業務場景的相關業務規則和操作規程進行抵押品再使用（例如：若抵押品在回購期間再使用於新的離岸回購交易，則應遵循下述關於離岸人民幣債券回購業務的最新安排要求）。



2. 支持外幣結算（包括：港元、美元和歐元）：



現時離岸人民幣回購業務僅限於以人民幣單幣種結算。經本次優化後，可進一步支持多幣種外幣結算，包括港元、美元和歐元，以便利參與機構按實際需要，以持有的在岸人民幣債券持倉進行多幣種資金融通，豐富流動性管理工具，也有助於提升在岸債券的吸引力。



這兩項優化措施旨在對標國際市場慣例、提升市場操作便利，以進一步拓展離岸回購市場的深度和廣度，完善離岸人民幣流動性市場化安排機制，並提升在岸人民幣債券在離岸市場作為抵押品的使用。



這兩項優化措施旨在對標國際市場慣例、提升市場操作便利，以進一步拓展離岸回購市場的深度和廣度，完善離岸人民幣流動性市場化安排機制，並提升在岸人民幣債券在離岸市場作為抵押品的使用。上述優化措施將於2025年8月25日正式啟動。(bn)