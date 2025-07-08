08/07/2025 10:54

《真知灼見－溫灼培》日韓25%對等關稅如何衝擊市場？

《真知灼見》美國總統特朗普昨晚率先向14個國家寄出關稅通知函，表明從8月1日起，這些國家輸往美國的貨品所需繳納的關稅率。其中，市場最為關注的是日本和南韓，這兩國的關稅率同為25%。特朗普在信中警告，若日本或南韓對美國徵收反制關稅，美國將會在原本的25%關稅基礎上，額外徵收這些反制關稅。值得注意的是，這項「對等關稅」的稅率不會與先前的汽車及鋼鋁關稅疊加。換句話說，針對日本和南韓的25%汽車及鋼鋁關稅仍將維持在25%，而不會疊加至50%。相比於4月2日「對等關稅」首次推出時，對南韓而言該關稅率保持不變，但對日本而言則輕微增加了1%。



*市場即時反應未見太大*



就市場的即時反應而言，今天（8日）在東京早市，日圓回落至接近146兌1美元的水平，而日經平均指數則輕微上升0.4%。根據《路透社》的數據，美匯指數昨晚（7日）一度高見97.67，今早在亞洲市場報97.4。市場反應相對平淡，可能因為現今距離8月1日仍有一段時間，市場預期在此期間可能會出現一些變化。此外，據了解，歐盟昨晚表示與美國的協議接近達成，預計在7月9日前完成。因此，值得關注的是歐盟將與美國達成何種協議，以及在此之後，日韓是否會加速與美國達成一個較低關稅的協定。



*質疑美國有否能力向全球徵高昂關稅*



目前來看，市場對特朗普的關稅行動似乎不會有太大反應，因為美國的「對等關稅」仍未真正執行。然而，若到了8月1日，仍未有多少國家與美國達成協議，而特朗普政府又堅持對所有國家徵收高額關稅，那麼不排除可能重演4月2日的情況，即屆時美股、美債及美元可能會出現下跌。當然，這一切還看從現在到8月1日期間，將有多少國家能與美國達成貿易協議。



*紐約聯儲局出報告指零息有機會重回*



最後讓我們看看其他市場消息。紐約與三藩市地區聯儲局合作撰寫了一份研究報告，報告指從中長期來看，美國利率是有可能重返接近零水平。根據該報告估計，在未來7年內，聯邦儲備基金利率降至接近零的機率約為9%。雖然這份報告不代表聯儲局主席鮑威爾的立場，但它也反映了部分聯儲局委員的看法，值得大家參考。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》



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