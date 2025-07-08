08/07/2025 16:59

《美國議息》紐約聯儲：利率不確定性仍高，再現零息機會不能排除

《環富通基金頻道8日專訊》據報，包括紐約聯邦儲備銀行行長威廉斯在內的紐約聯儲研究人員發出報告，指聯儲局不能假設其基準貸款利率未來某個時候不會降至零水平。



他們在周一發布的一篇博客文章中指出，未來七年內聯邦基金利率觸及所謂「零利率下限」(ZLB)的概率為9%，主要原因是當前利率不確定性較高。



威廉斯及合著者在文章中寫道，「與過去十年相比，當前數據顯示未來利率的預期水平較高。然而，由於近期不確定性增多，中長期內觸及零利率下限的風險依然顯著，處於類似2018年的水平。」



他們的分析基於與聯邦基金利率緊密相關的關鍵短期利率（如擔保隔夜融資利率）的衍生產品。其研究顯示，未來兩年內利率回落至零的概率是1%。



聯儲局最初在2008年12月全球金融海嘯時期，曾將利率降至0%至0.25%的區間以刺激經濟，美息在該貼近零水平維持了七年。其後，2020年新冠疫情爆發後，利率再次降至近零並維持了兩年。(hl)