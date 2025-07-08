08/07/2025 10:03

《創富理財－梁啟棠》事實不變，唯人心易動

《創富理財》在這個資訊爆炸、情緒翻雲覆雨的年代，金融市場就像一場永不停歇的真人實境秀，觀眾席上坐滿了投資人、分析師和政客，每個人都帶著自己的劇本和預期來解讀同一份行情。事實上，市場的基本面變動往往遠不及人心的波動來得劇烈。近期美國股市、美元、比特幣和黃金價格的走勢，正好為這個現象寫下了最新註腳。數據顯示，無論是納斯達克還是標普500，指數都在高位徘徊，市場氣氛似乎一片樂觀，但若細看經濟基本面，卻發現並沒有出現大家期待中的「大翻身」。這種「實況沒變，感覺卻變好了」的現象，無疑是投資世界裏最令人又愛又恨的魔術：事實不變，唯人心易動。



*政策與預期的拉鋸戰*



然而，這場投資實境秀的劇情轉折，往往來自於政策與國際局勢的「即興演出」。近月市場預期不斷調整，風險資產的反彈其實多是短期情緒的反映，而基本面依然暗藏隱憂。以美國為例，7月和8月將迎來一連串關稅談判的到期日，市場普遍憧憬最終協議有望比四月初宣布的關稅水平溫和，對通脹壓力的擔憂也暫時降溫。但別忘了，美國國會剛通過的「One Big Beautiful」大而美法案，不僅將舉債上限一舉拉高5萬億美元，還預計讓美國國債暴增3.9萬億美元。這種「一邊減稅一邊猛花」的財政操作，讓赤字佔GDP的比重直線攀升，市場雖然暫時選擇忽略這些「財政不良紀錄」，但正如現場觀眾總會在高潮時刻屏住呼吸，負面消息一旦爆發，市場的容忍度恐怕會比你想像中還要低。



*數據背後的冷靜觀察*



從數據層面來看，市場的樂觀情緒其實與現實經濟的疲軟表現形成鮮明對比。標普500指數和納斯達克雖然持續高企，但企業盈利增長卻呈現明顯下滑，尤其是周期性行業壓力遠高於防禦型行業。再看消費信心，美國消費者信心指數和密大指數雙雙回落，反映出民眾對未來經濟的憂慮並未因股市上揚而消散。至於市盈率，美股估值已重回歷史高位，市場對負面消息的容忍度自然大幅降低--這就像在高空走鋼索，一旦風吹草動，跌下來的痛感只會更強烈。企業投資及需求同樣受關稅前景不明所拖累，短期內即使有政策利好，基本面改善的速度卻遠遠追不上市場情緒的升溫。



*穩健分散才是王道*



面對這場「事實不變、人心易動」的市場遊戲，投資人該如何自處？答案其實並不複雜--在波動與預期落差之間，穩健與分散才是長青之道。現時美國政策變數仍多，短期內市場波幅難免反覆，建議投資組合應以中短天期國債、A級以上企業債作為防守基石，並適度配置非美元資產及黃金，以對沖美元貶值與地緣政治風險。至於股市，則需聚焦高品質龍頭企業與防禦型產業，同時分散區域與產業配置，避免單一押注。另類資產如比特幣，雖具分散美元曝險的優勢，但短期波動劇烈，宜量力而為。說到底，投資世界永遠充滿未知，與其追逐市場情緒的潮起潮落，不如在不變的事實裏尋找穩健的節奏，讓資產在風雨中依然能穩步前行。《KGI凱基首席投資總監 梁啟棠》



*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。