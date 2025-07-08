08/07/2025 09:28
【聚焦人幣】外儲六連升，人幣中間價貶28點子，報7.1534
《經濟通通訊社8日專訊》中國外匯儲備連升6個月，並連續8個月增持黃金。截至今年6月末外匯儲備為33174億美元，較5月末上升322億美元，升幅為0.98%。6月增持7萬盎司黃金，連續8個月增持至7390萬盎司。
中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.1534，較上個交易日跌28點子，較市場預測偏強近240點，上個交易日報7.1506。
中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.1534，較上個交易日跌28點子，較市場預測偏強近240點，上個交易日報7.1506。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|7.1534
|+28.00
|1歐元/人民幣
|8.4110
|-182.00
|100日圓/人民幣
|4.9114
|-431.00
|1港元/人民幣
|0.9113
|+3.60
|1英鎊/人民幣
|9.7654
|-34.00
|1澳元/人民幣
|4.6637
|-226.00
|1紐元/人民幣
|4.3091
|-213.00
|1新加坡/人民幣
|5.6029
|-138.00
|1瑞郎/人民幣
|8.9924
|-186.00
|1加元/人民幣
|5.2462
|-148.00
|1人民幣/林吉特
|0.5916
|+23.90
|1人民幣/俄羅斯盧布
|10.9654
|-263.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.4915
|+336.00
|1人民幣/韓元
|191.4600
|+95.00