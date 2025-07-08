08/07/2025 09:28

貨幣兌換 中間價 漲跌(BP) 1美元/人民幣 7.1534 +28.00 1歐元/人民幣 8.4110 -182.00 100日圓/人民幣 4.9114 -431.00 1港元/人民幣 0.9113 +3.60 1英鎊/人民幣 9.7654 -34.00 1澳元/人民幣 4.6637 -226.00 1紐元/人民幣 4.3091 -213.00 1新加坡/人民幣 5.6029 -138.00 1瑞郎/人民幣 8.9924 -186.00 1加元/人民幣 5.2462 -148.00 1人民幣/林吉特 0.5916 +23.90 1人民幣/俄羅斯盧布 10.9654 -263.00 1人民幣/南非蘭特 2.4915 +336.00 1人民幣/韓元 191.4600 +95.00

《經濟通通訊社8日專訊》中國外匯儲備連升6個月，並連續8個月增持黃金。截至今年6月末外匯儲備為33174億美元，較5月末上升322億美元，升幅為0.98%。6月增持7萬盎司黃金，連續8個月增持至7390萬盎司。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.1534，較上個交易日跌28點子，較市場預測偏強近240點，上個交易日報7.1506。