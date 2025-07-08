08/07/2025 14:56

《中國要聞》首5月廣東省重點項目完成投資4522億元

《經濟通通訊社8日專訊》據廣東省發展和改革委員會網站消息，2025年廣東省安排省重點建設項目1500個，年度計劃投資1萬億元人民幣。今年1-5月，省重點項目完成投資4522億元人民幣，為年度計劃投資的45.2%。



據悉，香港科技大學(廣州)項目二期工程、東華能源(茂名)碳纖維有限公司萬噸級碳纖維項目等105個項目已開工建設。廣河高鐵白雲機場T3至江村西段、南沙至珠海(中山)城際萬頃沙至興中段、廣州白雲國際機場三期擴建工程項目、深圳外環高速公路深圳段三期坑梓至大鵬段、陽江帆石一海上風電場、太平嶺核電廠二期、華南鈦谷項目、龍馬集團陽江高端裝備製造基地項目等在建項目推進順利。(jq)