08/07/2025 17:14

【ＡＩ】百度啟動校園招聘，AI崗位佔比超90%

《經濟通通訊社8日專訊》百度(09888)今日正式啟動2026屆校園招聘，面向全球2026屆畢業生，發出超4000份Offer，崗位遍布北京、上海、深圳、廣州、成都、大連、杭州等7個城市，其中AI崗位佔比超90%。



據了解，此次校招全面覆蓋技術類、產品類、專業服務和管理支持類、政企行業解決方案和服務類這四大職位類別，共有256個細分崗位，職位數量較去年增加35%，AI算法等方向職位數量漲幅最大。



此外，新增了90個AI相關職位，覆蓋多模態、跨模態、大模型架構等多個前沿技術方向，聚焦AI最前沿新興領域。應屆生可直接參與文心大模型、飛槳、數字人等百度核心產品的研發和優化。(jq)