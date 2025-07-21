08/07/2025 18:04

【ＡＩ】具身智能公司它石智航完成1.22億美元融資，美團領投

《經濟通通訊社8日專訊》成立剛5個月的具身智能初創公司它石智航今日宣布完成1.22億美元(約8.8億元人民幣)的天使+輪融資，迄今兩輪融資共吸金約17億元人民幣。



天使+輪融資由美團戰投領投，鈞山投資、碧鴻投資、國汽投資、臨港科創投、賽富投資基金、建發新興投資共同跟投。老股東線性資本、襄禾資本等追投。



今年3月26日，成立於2月5日的它石智航完成天使輪1.2億美元融資，一舉創下中國具身智能行業天使輪最大融資額紀錄，引起市場熱議。該輪融資由藍馳創投、啟明創投共同領投，線性資本、恆旭資本、洪泰基金、聯想創投、襄禾資本、高瓴創投跟投。(jq)