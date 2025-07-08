08/07/2025 09:37

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶13點子，報7.1760

《經濟通通訊社8日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.1534，較上個交易日跌28點子，較市場預測偏強近240點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開13點子，報7.1760，上個交易日即期匯率收盤報7.1747。



市場人士稱，隔夜美國總統特朗普宣布一系列對貿易夥伴的關稅稅率，引發美元和美債收益率上漲，人民幣的外部壓力有所上升，人民幣中間價小幅調整，但整體穩中偏升的走勢料延續。人民幣即期也小幅回落，但中美間的關稅截止至在8月12日，預計特朗普的關稅威脅對人民幣的直接影響相對偏小。



隔夜特朗普在其社交媒體平台上發布了致多國領導人的信函，稱將對日本和韓國徵收25%的關稅。他還致信馬來西亞、哈薩克斯坦、緬甸、南非和老撾等國領導人，所有這些國家的關稅水平都與此前4月份宣布的水平接近。



匯豐銀行稱，特朗普的新關稅威脅導致亞洲貨幣走弱，但預計到年底美元兌亞幣匯率仍將適度下降，只是短期仍面臨一定不確定性。(jq)