08/07/2025 16:41

【聚焦人幣】人幣即期收升15點子，止兩連跌，報7.1732

《經濟通通訊社8日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.1732，較上個交易日4時30分收盤價升15點子，止兩連跌，全日在7.1698至7.1780之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升69點子，報7.1726。



今日人民幣兌一美元中間價報7.1534，較上個交易日跌28點子，較市場預測偏強近240點。



高盛最新觀點稱，中國人行將繼續推動人民幣兌美元相對漸進的升值路徑。人民幣大幅升值可能引發出口商外匯兌換激增，從而對出口增長和通脹構成壓力，並加劇金融市場波動。對人民幣即期匯率12個月的預測目標為6.90，與其他亞洲貨幣相比，中期內人民幣兌美元直接多頭頭寸的總回報有限。



滙豐銀行指出，特朗普的新關稅威脅導致亞洲貨幣走弱，但預計到年底美元兌亞幣匯率仍將適度下降，只是短期仍面臨一定不確定性。(jq)