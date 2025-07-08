08/07/2025 13:43

【數據前瞻】機構料中國6月CPI持平止四連跌，PPI跌幅微縮

《經濟通通訊社8日專訊》國家統計局將於明日公布6月CPI、PPI數據，《路透》綜合41家機構預估中值顯示，在能源價格上行及食品價格整體下跌共同作用下，中國6月居民消費價格指數(CPI)同比料持平，逆轉此前連續四個月同比下滑局面，5月為下跌0.1%；其中15家機構預估中值顯示，6月CPI環比跌幅料收窄至0.1%。



同時，35家機構預估中值顯示，原油價格雖衝高，但原油外的其他產品漲幅有限，預計中國6月工業生產者出廠價格指數(PPI)同比跌幅料從5月的3.3%略收窄至3.2%，創近兩年次低水平，僅次於5月。



*花旗：國內油價上漲不足以推升CPI、PPI*



花旗稱，油價過山車行情對通脹的提振有限。考慮到全球油價的影響，6月國內汽油價格環比上漲1.6%，扭轉了過去三個月的下跌趨勢，但可能仍不足以推升整體CPI和PPI。食品價格在很大程度上仍是CPI拖累因素；6月份豬肉價格環比下跌1.9%，蔬菜價格環比上漲1.4%。花旗並指，非石油相關價格可能會保持疲軟，6月國內鋼材價格環比下跌1.6%。製造業採購經理人指數(PMI)的價格分項指數雖有所改善，但仍低於50。



*中金宏觀：料非食品消費價格邊際有改善*



中金宏觀張文朗團隊則提到，非食品項中，汽油價格止跌回升，以舊換新政策持續推動家用電器等消費，服務消費或呈現溫和復甦狀態，預計非食品消費價格邊際有所改善。中東地緣局勢突變使得6月布蘭特原油均價同比降幅收窄，高溫天氣帶動用電量增加，對動力煤價格形成一定支撐，但地產投資持續拖累鋼材消費，螺紋鋼和線材等價格繼續走低。(sl)