08/07/2025 16:45

《行業數據》內地6月新能源乘用車零售同比增三成，出口增逾1倍

《經濟通通訊社8日專訊》乘聯分會公布，2025年6月，全國乘用車市場零售208.4萬輛，同比增長18.1%，環比增長7.6%；其中，新能源乘用車市場零售111.1萬輛，同比增長29.7%，環比增長8.2%。1-6月，全國乘用車市場累計零售1090.1萬輛，同比增長10.8%；其中，新能源乘用車市場零售546.8萬輛，增長33.3%。



出口方面，6月乘用車出口48萬輛，同比增長23.8%，環比增長7.3%；其中，新能源乘用車廠商出口19.8萬輛，同比增長116.6%，環比下降1%。1-6月，乘用車廠商出口247.9萬輛，同比增長6.8%；其中，新能源乘用車廠商累計出口98.7萬輛，增長48%。



生產方面，6月，全國乘用車生產241.9萬輛，同比增長13.3%，環比增長6.1%；其中，新能源乘用車生產120萬輛，同比增長28.3%，環比增長2%。1-6月，全國乘用車生產1324.6萬輛，累計同比增長13.5%；其中，新能源乘用車累計生產645.7萬輛，增長38.7%。



批發方面，6月，全國乘用車廠商批發249萬輛，創當月歷史新高，同比增長15.1%，環比增長7.5%；其中，新能源乘用車批發銷量124.1萬輛，同比增長27%，環比增長1.6%。1-6月，全國乘用車廠商批發1327.9萬輛，同比增長12.2%；其中，新能源乘用車累計批發644.7萬輛，增長37.4%。



*6月商批發高於生產7萬輛，總體庫存下降15萬輛*



乘聯分會提到，2025年降價促銷力度大幅降低，尤其是4-6月降價車型大幅減少。5月明確宣布降價或新車新定價的僅有12款，6月份僅有14款車型降價，較前兩年數量保持相對穩定。



乘聯分會又指，由於6月廠商生產態勢較好，6月廠商批發高於生產7萬輛，而廠商月度國內批發低於零售8萬輛， 6月乘用車行業總體庫存下降15萬輛（去年同期下降2萬輛），而當月新能源車庫存也出現下降。1-6月，行業總體庫存較去年同期增長38萬輛，今年改變了過去幾年1-6月持續降庫存的特徵，也帶來廠商銷量的較好增長。(sl)