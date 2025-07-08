08/07/2025 08:29

【關稅戰】白宮開出25%關稅，日韓股市小幅波動

《經濟通通訊社8日專訊》白宮對日、韓開出25%關稅率，但延至８月１日才實施。日韓股市小幅波動。日經225指數周二（8日）開盤下跌0.1%，報39542.07點，受銀行股及電子股拖累。韓國KOSPI指數開盤上漲0.4%，至3071.74點。



特朗普周一（7日）公開致日本首相石破茂及韓國總統李在明的信函，強調關稅旨在回應長期以來的貿易逆差，並稱美國「不能再容忍單方面的貿易關係」。



根據信函內容，若日韓企業選擇於美國本土設廠生產，相關產品可享有零關稅待遇，美方將確保審批流程高效、專業，通常數周內完成。



特朗普亦警告，若日本或韓國對美國商品實施報復性關稅措施，美方將在現行25%基礎上等比例加碼反制。另外，對於任何試圖透過第三地轉運以規避關稅的貨物，美國將徵收更高稅率。(rc)