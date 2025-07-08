08/07/2025 09:04

【外圍經濟】三星電子第二季營業利潤按年減55.9%，遜預期

《經濟通通訊社8日專訊》三星電子(US.SSNLF)周二（8日）發布的初步業績顯示，由於晶片業務低迷和美國關稅的影響，第二季營業利潤按年減55.9%，至4.59萬億韓元（34億美元），遠低於市場預期。



與第一季的6.69萬億韓元相比，三星電子的營業利潤季減了31.2%。營收則按年減0.1%，至74萬億韓元。



三星電子預計，在第三季度，其高階高頻寬記憶體（HBM）晶片的需求和銷售將出現反彈，儘管有報道稱，其HBM產品未能通過美國AI晶片領軍企業英偉達的品質測試。



該公司還指出，由於需求逐漸復甦，利用率提高，包括代工部門在內的非記憶體部門預計將在第三季減少虧損。(rc)