08/07/2025 09:18

【關稅戰】魯比奧要求韓國密切溝通，爭取8月1日達關稅最終協議

《經濟通通訊社8日專訊》韓國總統辦公室周二（8日）表示，美國要求韓國密切溝通，爭取就關稅問題達成協議，因為距離8月1日實際徵收關稅還有一段時間。



對話發生在美國國務卿魯比奧和韓國國家安全顧問魏聖洛會面期間。魏聖洛表示，希望李在明與特朗普能夠盡快舉行會晤，以推動在所有當前問題上取得互利成果。



此外，在特朗普向韓國發出信函，擬自8月1日起對韓徵收25%關稅後，韓國表示，將制定規則和法規以滿足美國關於降低非關稅壁壘的要求。



韓國工業部周二在聲明中表示，「我們認為這封信函實際上將徵收對等關稅的寬限期延長至8月1日。」聲明誓言將加快談判，以達成互惠雙邊的協議。



*韓國資產下跌*



與此同時，特朗普宣布對韓國商品徵收25%的關稅後，該國資產跌至盤中低點。



韓元一度暴跌1.1%，兌美元匯率達1378，兩周以來最低。規模49.5億美元的iShares安碩MSCI韓國ETF(EWY)下跌3.6%，為4月以來的最大跌幅。(rc)