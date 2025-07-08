08/07/2025 11:44

【外圍經濟】Meta據悉數千萬美元年薪挖走蘋果AI模型負責人

《經濟通通訊社8日專訊》蘋果負責人工智能(AI)模型的高管或即將跳槽至Meta。



知情人士透露，蘋果公司AI基礎模型團隊的負責人龐若明將離職。龐若明於2021年加入蘋果，此次將跳槽至Meta新成立的「超級智能」團隊。Meta為了挖走龐若明開出數千萬美元的年薪。



Meta CEO朱克伯格近期大舉高新延攬AI領域的頂級人才，其中包括ScaleAI的創辦人Alexandr Wang、創業者Daniel Gross和前GitHub行政總裁Nat Friedman。



Meta拒絕對此置評，蘋果及龐若明未回應置評請求。(rc)