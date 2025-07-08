08/07/2025 14:52

【美國議息】高盛重申聯儲局將於9月降息的預期，並上調標指回報

《經濟通通訊社8日專訊》高盛周一（7日）再次重申聯儲局將於9月降息的預期，並且上調對標普500指數3個月、6個月和12個月的回報預期。



高盛研究部發布報告，分析師David Mericle表示，雖然數據顯示美國的勞動力市場看起來依然健康，但找工作已經變得困難。季節性因素以及移民政策的變化，也給短期內就業數據帶來下行風險。



Mericle預計，聯儲局在9月降息的可能性「略高於」50%。該團隊預計今年9月、10月和12月將降息25個基點，2026年3月和6月也將進行相同幅度的降息。



*上調標普500指數回報預期*



此外，在另一份報告中，高盛分析師David Kostin分別上調標普500指數的3個月、6個月和12個月回報預期，至+3%、+6%和+11%。新目標位分別為6400點、6600點和6900點，而先前的預測分別為5900點、6100點和6500點。



他表示：「雖然廣度收窄往往預示著下跌大於平均水平的風險，但我們認為『追漲』比『追跌』更有可能出現，並預計未來幾個月市場漲勢將擴大。」(rc)