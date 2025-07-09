09/07/2025 17:39

《外圍焦點》歐洲央行執委發表講話，FOMC發布會議記錄

《經濟通通訊社9日專訊》特朗普關稅戰不停手，放話稱繳納對等關稅的最後期限是8月1日，不會提供任何延期，又表示將對銅徵收50%關稅，並稱聯儲局主席鮑威爾應該「立即辭職」，其言論打壓了華爾街投資情緒。美股三大指數昨日反覆偏軟，道指收市跌165.60點或0.37%，報44240.76點；標普500指數跌4.46點或0.07%，報6225.52點；納指升5.95點或0.03%，報20418.46點。港股方面，恒生指數收市報23892，跌255點或1.1%，成交2339億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚6:45pm，歐洲央行執委連恩發表講話，全方位闡述歐洲央行貨幣政策議程。10日凌晨2:00am，美國聯邦公開市場委員會(FOMC)發布6月17-18日會議記錄。



數據方面，今晚10:00pm，美國公布5月批發庫存，月率料由0.2%逆轉至下滑0.3%；5月批發貿易月率升幅料由0.1%擴大至0.2%。(wa)