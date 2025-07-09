09/07/2025 09:04

【特朗普新政】特朗普終止風能及太陽能補貼，太陽能股應聲下挫

《經濟通通訊社9日專訊》美國總統特朗普正式簽署行政命令，要求聯邦機構全面落實《大而美》法案中，提前終止對風能與太陽能項目的稅務減免及相關補貼。



受政策衝擊，美國多家太陽能企業股價顯著下挫。SunRun(US.RUN)下跌逾12%，SolarEdge Technologies(US.SEDG)跌逾3%，Enphase Energy(US.ENPH)及First Solar(US.FSLR)跌逾4%。



根據新法規，2026年後尚未動工的再生能源項目將無法再享有稅務減免，已動工的項目則必須在2027年底前投入運作，原本可享至2032年的30%稅務減免大幅縮減。



特朗普在行政命令中強調，風能及太陽能等再生能源「不穩定且成本高昂」，並指其依賴外國供應鏈，對美國能源安全及電網穩定構成威脅。新政同時要求財政部和內政部45天內向白宮報告具體執行情況，並檢討所有偏袒再生能源的政策。(kk)





