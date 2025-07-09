09/07/2025 09:07

【外圍經濟】美銀大幅上調標普500年底目標至6300點

《經濟通通訊社9日專訊》 美國銀行發表報告，大幅上調標普500指數2025年底目標，由5600點調高至6300點，並將12個月目標定於6600點，反映對美國股市前景更趨樂觀。



美銀策略師團隊指出，美國大型上市企業在宏觀不確定性下展現出強大韌性，企業盈利指引持續穩健，即使面對特朗普政府最新貿易與關稅政策帶來的外部衝擊，企業透明度及適應力依然突出。



美銀預期，企業派息將成為未來回報的重要來源，並預計美國企業將繼續受惠於去規管及投資回升等政策利好。



此外，華爾街大行亦同步上調標普500目標。高盛將年底預測由6100點調高至6600點，並預期聯儲局下半年啟動減息周期將進一步推動美股估值。(kk)



