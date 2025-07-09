09/07/2025 10:34

【外圍經濟】歐盟啟動對Robinhood「股票代幣」銷售調查

《經濟通通訊社9日專訊》據CNBC報道，歐盟監管機構已正式對美國互聯網券商Robinhood在歐洲市場銷售「股票代幣」展開調查。



立陶宛央行證實，已針對Robinhood近期推廣涉及OpenAI及SpaceX等熱門企業的股票代幣產品，要求公司提交相關產品結構、市場推廣策略及與消費者溝通的詳細資料，以評估其合規性及監管安排。



立陶宛央行發言人Giedrius Šniukas表示，監管部門將根據Robinhood所提供的資料，審視其銷售股票代幣的合法性，並考慮是否需要加強監管或採取進一步行動。



Robinhood於2025年6月底宣布，計劃在歐盟市場推廣以區塊鏈技術為基礎的股票代幣，允許用戶以代幣化形式持有及交易與真實股票掛鈎的資產，實現24小時鏈上交易，並聲稱此舉有助提升市場流動性及降低投資門檻。(kk)