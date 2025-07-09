09/07/2025 11:18

【穩定幣】四大美元穩定幣發行機構合計持有1824億美元的美債

《經濟通通訊社9日專訊》據報道，Tether、Circle、First Digital與Paxos四大美元穩定幣發行機構，已合計持有約1824億美元的美國國債資產。



該總額已超越韓國和阿聯酋，在美國財政部「按國家持債排名」中位列第17，僅次於挪威的1959億美元。



其中Tether規模最大，CEO表示其持有國債超過1250億美元；Circle則通過貝萊德旗下基金管理552億美元的短期國債和回購協議。



First Digital和Paxos分別持有約 13 億和 8.8 億美元國債類資產。穩定幣機構普遍依賴T+0結算的短期美債保障流動性，當前國債孳息率超過5%，成為主流穩定幣資產儲備。(jf)