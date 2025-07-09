09/07/2025 13:25

【外圍經濟】日本央行委員小枝淳子：或上調通脹預期，為加息鋪路

《經濟通通訊社9日專訊》日本央行新任委員小枝淳子暗示，本月央行可能會上調通脹預期，提升今年再次加息可能性。



小枝淳子今年3月加入日本央行，周一（8日）在任內首次接受媒體採訪時稱：「我正在密切關注大米這種主食，對基礎通脹的潛在第二輪影響，大米和食品相關商品的通脹高於預期。」



小枝淳子同時就美國總統特朗普宣布對日25%新關稅回應稱，美國關稅會給經濟帶來很大的不確定性，在考慮任何政策舉措之前，需要評估未來數據。



她說：「鑒於目前的高度不確定性，現在談論下次加息的具體時間並不合適，我們需要密切關注經濟、通脹和金融市場，不錯過任何變化的跡象，從而做出決定。」



日本央行將於本月31日公布下一次政策決定，以及最新的季度經濟展望。而特朗普已將8月1日定為實施更高對等關稅的最後期限。



*日銀前副行長中曾宏：仍有加息空間*



與此同時，日本央行前副行長中曾宏周二（8日）亦表示，央行必須警惕通脹上行風險，貨幣政策仍有進一步加息的空間。



中曾宏在德國法蘭克福發表演講時指出，工資強勁增長、企業轉嫁成本的能力增強，以及通脹預期上升，這些因素表明，日本的通脹壓力可能比決策者目前認為的更強。



現任大和總研理事長的中曾宏表示：「日本決策者需要保持警覺，避免貨幣政策落後於形勢，且再加息幾次也不會實質性改變日本的寬鬆貨幣環境。」(jf)