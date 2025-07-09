09/07/2025 08:26

【開市Ｇｏ】中美擬再會談，恒地發債撲水，五新股掛牌

2025年7月9日【要聞盤點】



1、市場繼續關注美國政府的關稅政策最新進展，美國總統特朗普繼推遲關稅期限後，又表示將對銅徵收50%關稅，並稱聯儲局主席鮑威爾應該「立即辭職」。美股三大指數日內反覆偏軟，道指收市跌165.60點，或0.37%，報44240.76點；標普500指數跌4.46點，或0.07%，報6225.52點；納指升5.95點，或0.03%，報20418.46點。中國金龍指數上升53點。日經期貨截至上午7時57分下跌15點。



2、特朗普在Truth Social平台表示，針對多國商品即將開徵的「對等關稅」將如期於2025年8月1日生效，所有應繳金額必須自該日起支付，明言「不會提供任何延遲或延期的選項」。根據白宮最新安排，相關國家將於未來數日陸續收到正式通知信函，涵蓋日本、韓國、馬來西亞、哈薩克、南非、寮國、緬甸、突尼西亞、波士尼亞-赫塞哥維納、印尼、孟加拉、塞爾維亞、柬埔寨及泰國等14國，涉及關稅稅率介乎25%至40%不等。



3、特朗普公布，將對所有進口銅徵收50%新關稅，目標是推動美國本土關鍵金屬產業復甦。但具體生效日期尚未明朗，預計最快於7月底或8月1日前後實施。消息一出，紐約期銅價格隨即大幅跳升，盤中一度飆升15%至每磅5.66美元，創下歷史新高，單日升幅遠超市場預期。自年初以來，國際銅價已累計上漲逾38%。



4、美國最高法院裁定，特朗普今年2月簽署的一項行政命令可以繼續執行，意味美國政府可以恢復大幅度裁員行動。



5、美國財政部長貝森特表示，未來數周將會見中國對口官員，以推動兩國就貿易及其他議題討論，但未有透露中方對口官員姓名。另外，字節跳動否認已同意將TikTok美國業務，出售予由甲骨文牽頭的美國財團。



6、《彭博》引述知情人士透露，深圳證券交易所上月召集10多間券商開會，要求其加快遞交有意申請在深圳創業板上市的企業材料。並鼓勵券商加快為意向企業申請在深圳創業板上市的進度，因為監管當局希望支持民營企業並提振經濟，以應對關稅上調等潛在衝擊。



7、中共總書記習近平周二(8日)在山西考察時，要求穩就業、穩企業、穩市場、穩預期，兜牢困難群眾基本生活。並要求重點抓好能源轉型、產業升級和適度多元發展。另外，澳洲總理阿爾巴尼斯證實將於周末期間訪問中國，建議重新評估兩國已簽署10年的自由貿易協定，以加強農業和採礦業合作，並探索新技術的增長領域。



8、香港金管局公布，將於8月25日正式啟動有關離岸人民幣債券回購業務的優化安排，將允許抵押券在回購期間再使用，以提升抵押品使用效率，進一步降低市場機構的融資成本，提升流動性管理效率等。



【焦點股】



恒基地產(00012)

- 建議發80億元可換股債券，換股價溢價27%

- 募集資金用途包括一般營運資金及再融資



汽車股：比亞迪(01211)、理想(02015)、吉利(00175)等

- 內地6月新能源乘用車零售同比增三成，出口增逾1倍



銅鐵概念股：中國宏橋(01378)、五礦資源(01208)、中國有色礦業(01258)

- 特朗普宣布對進口銅徵收50%關稅，期銅飆至歷史新高



丘鈦科技(1478)

- 6月攝像頭模組產品銷售數量按年升4.1%



藍思科技(06613)

- 公開發售超購462倍一手分配率兩成，暗盤升4%



大眾口腔(02651)

- 公開發售超購107倍一手分配率一成，暗盤升19%



FORTIOR(01304)

- 公開發售超購137倍，暗盤升7%



極智嘉(02590)

- 公開發售超購逾132倍一手分配率4%，暗盤潛水1%



訊眾通信(02597)

- 公開發售超購12倍一手分配率兩成，暗盤升2.6%



本港銀行股：滙控(00005)、恒生(00011)、中銀香港(02388)等

- 惠譽表示，銀行資產質素面臨轉差風險，前景維持「轉壞」評級



莎莎國際(00178)

- 6月底首季度營業額升5%，內地線下店全關閉

- 擬最多2000萬元回購股份及指示受託人購股



港鐵(00066)

- 發展北環綫項目第一部分擬獲10商住地，財務顧問稱安排公平合理



基石藥業(02616)

- 擬折讓9%配股籌4.7億元



大唐西市(00620)

- 擬溢價28%配股淨籌3200萬發展內房項目



南方錳業(01091)

- 擬折讓19%發新股籌最多1.8億元還債



【油金報價】



約期油下跌0.42%，報68.04美元/桶



布倫特期油下跌0.16%，報69.91美元/桶



黃金現貨上升0.08%，報3304.28美元/盎司



黃金期貨下跌0.13%，報3312.75美元/盎司