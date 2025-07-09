09/07/2025 15:46

【外圍經濟】蘋果高層迎來重大改變，營運總監即將退休

《經濟通通訊社9日專訊》蘋果營運總監Jeff Williams即將退休，標誌著這家iPhone製造商在動盪時期迎來重大管理層變革。



蘋果周二（8日）在聲明中表示，Williams本月將卸任COO職務，並於今年稍晚正式退休。在離職前，他將繼續領導設計團隊並負責健康專案。Sabih Khan將接任COO一職，而蘋果設計團隊將轉為直接向行政總裁庫克匯報。



Williams於1998年加入蘋果，2015年出任COO。他主導Apple Watch的供應鏈管理與工程設計，並管理AppleCare客服業務。長期以來，Williams都被視為蘋果的核心決策者。



在蘋果效力30年的Khan於2019年以營運高級副總裁身份進入高階主管團隊，當時接手包括採購與製造在內的供應鏈管理。(rc)