09/07/2025 15:58

【外圍經濟】日本長期國債拋售，促使投資者下調日本央行加息預期

《經濟通通訊社9日專訊》彭博社分析指，市場擔憂日本在7月20日參議院選舉後，政府支出會激增，較長期日本國債幾無反彈跡象。這也促使投資者下調對日本央行加息的預期，因為孳息率曲線的迅速變陡起到了收緊貨幣環境的作用。



在美國總統特朗普威脅對日本徵收25%關稅、令經濟前景蒙陰的背景下，市場原本就認為日本央行在政策正常化方面會保持謹慎。如今日本國債拋售引發了市場新的疑慮，擔心即使核心通脹維持在3%以上，日本央行是否還會加息。



隔夜指數掉期投資者認為，年底前加息的可能性僅為30%，而除非日本國債孳息率曲線的長端趨於平穩，否則這一概率可能仍將維持在低位。



*日本商界領袖轟石破誤判形勢*



另一方面，日本三得利CEO新浪剛史指出，石破茂政府堅持完全關稅豁免的強硬立場，令特朗普感到「被背叛」，導致美方將關稅從可能的10%升至25%。



他警告日本已陷被動，可能被迫做出更大讓步，並錯失安倍晉三時期積累的對美外交遺產。他批評石破政府「低估了特朗普的決心。他們以為時間站在日本這邊，這是一個重大錯誤。」(rc)