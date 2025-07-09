09/07/2025 15:22

【外圍經濟】高盛預計未來數月股市波動將加劇，關稅仍是關鍵因素

《經濟通通訊社9日專訊》高盛策略師預期，關稅等政策不確定性加劇，再加上宏觀經濟背景惡化，可能會導致未來幾個月市場波動加劇。



Christian Mueller-Glissman等策略師寫道，標普500指數波動機制模型仍然表明，高波動的可能性較高，這主要由宏觀經濟不確定性驅動。



報告指：「關稅談判惡化仍然是一個關鍵風險，但美國或英國的財政擔憂、潛在的法國選舉以及地緣政治緊張局勢也可能加劇波動」。



值得注意的是，高盛經濟學家預計今年美國第四季度GDP將減速，上半年GDP增長指標仍扭曲。



*英國前首相辛偉誠重返高盛*



另一方面，高盛集團周二（8日）宣布，英國前首相辛偉誠重返該集團，擔任高級顧問，分享其對宏觀經濟和地緣政治格局的見解。



辛偉誠曾於2022年10月至2024年7月擔任英國首相。他還曾在高盛工作，最初於2000年在投資銀行擔任暑期實習生，隨後於2001年至2004年期間擔任分析師。(jf)