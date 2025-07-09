09/07/2025 17:31

恒生投資管理：對內地及香港股市持中性看法，看好收益主題策略

《經濟通通訊社9日專訊》恒生投資管理有限公司投資總監蘇浩程表示，近期美國市場有值得留意的變化，如軟數據中消費者信心的改善，令市場情緒回暖。在政策上來看，「大而美法案」會帶來大幅減稅，推動企業利潤提升。另外，市場近期亦上調企業盈利預測。



他指出，該行認為美國的經濟增長前景仍然存在不確定性，尤其美國預算赤字持續擴大，關稅政策的變化及地緣政治緊張局勢。整體而言，雖然市場有正面訊號，但考慮到關稅政策的不確定性及其他風險，該行對美國市場維持中性看法。



他提及，今年內地經濟增長尚算穩定，但前景仍存在不確定性。該行看到內地企業獲利能力正逐步改善，加上長期趨勢支持，特別是內地在人工智能、新藥研發等領域高速崛起並處於有利位置，相信會為市場帶來一定動力。



他續指，該行認為內地政府在新政策出台上會保持觀望態度，短期內或不會作出大規模刺激措施，但相信會根據經濟情況作出調整。因此該行對內地市場持中性看法，亦對港股持中性看法，建議關注內需的板塊等。



恒生投資管理有限公司董事兼行政總裁李佩珊表示，恒生投資今年看好收益主題策略，所以於4月首先推出港股收益策略-恒生高息股30指數ETF，市場反應熱烈。自推出三個月以來，該ETF 已實現連續62天淨流入，總資產管理規模突破15億港元。(bn)