09/07/2025 19:45

《再戰明天》韓國央行公布議息結果，德國公布CPI

《經濟通通訊社9日專訊》韓國央行公布議息結果，及德國公布CPI，料為周四（10日）市場焦點。



*歐洲央行執委發表講話，日本公布PPI*



各國重要經濟活動方面，中國外長王毅出席中國東盟外長會，東盟與中日韓外長會、東亞峰會外長會和東盟地區論壇外長會（至11日）。周四本港時間約9:00am，韓國央行公布利率決定。3:00pm，歐洲央行執委奇波洛內發表講話；同一時間，西班牙央行總裁艾斯克里瓦發表講話。晚上10:00pm，聖路易斯聯儲總裁穆薩萊姆參加關於美國經濟和貨幣政策的爐邊談話。



數據方面，周四7:50am（本港時間．下同），日本公布6月生產者物價指數，月率跌幅料由0.2%收窄至0.1%，年率升幅料由3.2%收窄至2.9%。2:00pm，德國公布6月消費者物價指數，月率料維持不變，年率升幅料由2.1%收窄至2%。8:30pm，美國公布連續申請失業救濟金人數，料由196.4萬升至196.5萬；首次申請失業救濟金人數料由23.3萬升至23.5萬。



在本港，明日公布業績的公司有:凱升控股(00102)、LET GROUP(01383)、迅銷(06288)等。



此外，明日布魯可(00325)、如祺出行(09680)等將有基石投資者持股解禁。(wa)