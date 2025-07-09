09/07/2025 17:41

【數碼港元】滙豐:就「數碼港元+」項目提供技術和商業新見解

《經濟通通訊社9日專訊》滙豐近日完成金管局「數碼港元+」項目下的實驗測試，並同時進行了一項意見調查，在技術和商業層面上，為數碼港元潛在設計方案帶來新見解，配合香港繼續探索數碼貨幣潛能。



滙豐在「數碼港元+」項目下的技術應用測試集中在設計、實施和運營數碼貨幣生態圈時可能遇到的實際情況，包括:數碼貨幣如何在分布式分類帳技術(DLT)環境上運作，以存儲和轉移價值，以及充當代幣化資產的結算工具；如何通過提升私隱和去中心化身份等技術，令數碼港元、代幣化存款和其他現實世界資產在設計上，能切合私隱和安全要求；如何使數碼港元在公共或私人DLT環境上的運作更具規模。



此外，滙豐亦於香港對逾700名受訪者進行調查，了解公眾對數碼港元的看法。主要發現包括：90%受訪者認同私隱對數碼港元交易的重要性；在所有符合專業投資者定義的受訪者中，65%熟悉「數碼港元」的概念，而整體受訪者的比例為42%；約三分之一的受訪者願意使用數碼港元進行數碼資產交易，表示「安全」是其主要優勢，而相關優勢是源於其數碼性質及獲官方認可



基於相關結果，滙豐將在「數碼港元+」項目下，就更多現實世界使用數碼貨幣的方案提出建議。滙豐已在公共DLT環境（Arbitrum、Ethereum、Linea、Polygon），以及該行在Hyperledger Besu開發的私有DLT進行抽樣實驗。研究結果將有助金管局和業界探索如何透過創新形式的數碼貨幣，為香港公眾帶來價值。主要研究成果將在今年內公布。(bn)