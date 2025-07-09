09/07/2025 11:20

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 0.0697 +2.928 一周 0.38339 +1.648 兩周 0.59524 +1.435 一個月 1.10143 +2.655 兩個月 1.53988 -0.964 三個月 1.80393 -1.071 六個月 2.39786 -0.184 一年 2.925 -0.804

《經濟通通訊社9日專訊》港元拆息個別發展，而與樓按相關的一個月拆息連升4日，報1.10143厘，升2.655基點，是5月19日後最高；反映銀行資金成本的三個月拆息報1.80393厘，跌1.071基點。隔夜息報0.0697厘，升2.928基點，一周及兩周拆息分別升1.648基點及1.435基點，至0.38339厘及0.59524厘。長息方面，六個月及一年期拆息分別跌至2.39786厘和2.925厘。港元匯價今日在7.8494-7.85之間上落，最新報7.85。香港銀行業隔夜借款升至近五個月來最高水平，反映一系列旨在支撐本幣的干預措施可能對貨幣市場產生預期效果。金管局周二通過貼現窗口投放46.7億港元，據《彭博》匯編數據顯示，這是2月以來最高。(bn)資料來源：香港銀行公會