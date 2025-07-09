09/07/2025 11:20
《港元利率》貼現窗投放5個月高，一個月拆息連升4日
《經濟通通訊社9日專訊》港元拆息個別發展，而與樓按相關的一個月拆息連升4日，報1.10143厘，升2.655基點，是5月19日後最高；反映銀行資金成本的三個月拆息報1.80393厘，跌1.071基點。
隔夜息報0.0697厘，升2.928基點，一周及兩周拆息分別升1.648基點及1.435基點，至0.38339厘及0.59524厘。長息方面，六個月及一年期拆息分別跌至2.39786厘和2.925厘。
港元匯價今日在7.8494-7.85之間上落，最新報7.85。
香港銀行業隔夜借款升至近五個月來最高水平，反映一系列旨在支撐本幣的干預措施可能對貨幣市場產生預期效果。金管局周二通過貼現窗口投放46.7億港元，據《彭博》匯編數據顯示，這是2月以來最高。(bn)
資料來源：香港銀行公會
隔夜息報0.0697厘，升2.928基點，一周及兩周拆息分別升1.648基點及1.435基點，至0.38339厘及0.59524厘。長息方面，六個月及一年期拆息分別跌至2.39786厘和2.925厘。
港元匯價今日在7.8494-7.85之間上落，最新報7.85。
香港銀行業隔夜借款升至近五個月來最高水平，反映一系列旨在支撐本幣的干預措施可能對貨幣市場產生預期效果。金管局周二通過貼現窗口投放46.7億港元，據《彭博》匯編數據顯示，這是2月以來最高。(bn)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|0.0697
|+2.928
|一周
|0.38339
|+1.648
|兩周
|0.59524
|+1.435
|一個月
|1.10143
|+2.655
|兩個月
|1.53988
|-0.964
|三個月
|1.80393
|-1.071
|六個月
|2.39786
|-0.184
|一年
|2.925
|-0.804
資料來源：香港銀行公會