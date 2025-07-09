09/07/2025 10:03

《經濟時評》普徠仕料關稅效應下半年推高美國通脹，不排除停減息

《環富通基金頻道9日專訊》普徠仕環球固定收益主管兼首席投資總監Arif Husain就多重因素衝擊通脹前景分享以下觀點。



截至6月底，市場普遍認為經濟前景已完全擺脫關稅可能拖累美國經濟陷入衰退的憂慮，轉為關注經濟是否能軟著陸。但這想法過於樂觀，忽略了前所未有的高額關稅，將對經濟帶來的負面影響，其中小型企業將首當其衝，並對通脹造成上行壓力。



*勞動市場對經濟衰退緩衝能力轉弱，經濟增長更不明朗*



雖然失業率不太可能大幅上升，但勞動市場對經濟衰退的緩衝能力，較疫情後任何時期更弱。目前，失業者人均對應的職位空缺數遠低於2021至2022年，顯示經濟增長實際上或更不明朗。但鑑於目前的經濟數據以及財政支出的潛在提振作用，經濟衰退似乎不太可能發生。



關稅及美元疲弱（通脹上行壓力）以及潛在需求放緩（通脹壓力緩減）等多重因素正在衝擊通脹前景。但預計儘管服務業通脹有所放緩，關稅效應仍將在今年下半年推高通脹，成為主導市場的力量。



*美國關稅和財策均會推高通脹風險，抗通脹資產或受惠*



美國財政案將增加市場對通脹的憂慮。關稅（不利增長）和財政政策（有利增長）正對經濟增長產生拉鋸作用，但兩者均會推高通脹風險。目前，配置抗通脹的資產如美國國債通脹保值債券(TIPS)似乎相對便宜，若市場形勢逆轉，開始憂慮通脹惡化，抗通脹資產將會受惠。



聯儲局在6月會議後發布的經濟預測顯示，政策制定者仍預計今年減息幅度的中位數為50基點。雖然今年內仍可能減息兩次，每次25個基點，但通脹壓力令減息一次的可能性更大。考慮到聯儲局在2021年和2022年因通脹飆升而受到的教訓，今年甚至不排除停止減息，令寄望聯儲局減息推升美國國債價格的投資者可能要失望。(wa)