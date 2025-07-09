09/07/2025 10:21

【特朗普新政】安聯投資：大而美法案存風險，美元或進一步受壓

《環富通基金頻道9日專訊》安聯投資指，在經過一場馬拉松式的會議後，由共和黨主導的美國眾議院以218票對214票通過了總統特朗普的「大而美」稅收與支出法案。該法案為美國政府提供了2026財政年度的預算框架。安聯投資環球多元資產首席投資總監Greg Hirt分析了與該法案相關的兩大關鍵風險。



*投資者或預期財政風險溢價上升，主動減持美固定收益資產*



隨著預算法案的通過，市場對美國國債（特別是中長期國債）潛在的財政風險溢價或進一步升溫。當預期財政支出將顯著擴大時，市場通常會要求更高的收益率，以補償因供應增加和風險上升而帶來的不確定性。這種現象近期亦可見於英國國債和部分歐洲主權債券。不過，截至目前，市場的反應仍屬溫和，主要原因在於美國最新公布的通脹數據優於預期，以及市場對2026年新任美聯儲主席可能採取較為寬鬆政策的預期，這些因素提振了投資人信心，有助於壓抑殖利率上行，並降低市場定價中的不確定性，儘管潛在的財政風險仍未消除。



另一個值得關注的面向是美元存在進一步下行壓力。隨著外國投資者對持有未對沖的美國資產意願降低，並可能因預期財政風險溢價上升而主動減持美國固定收益資產，這種趨勢將進一步對美元施加下行壓力。(wa)