09/07/2025 14:24

《投資展望》施羅德建議挖掘A股結構性機會，對港股看法較正面

《環富通基金頻道9日專訊》施羅德基金管理（中國）有限公司副總經理安昀指，目前部分美國關稅政策已落地，但仍存在較大的不確定性，全球資本市場正重新評估其對經濟增速的潛在影響。預計最終方案或比預期的更為溫和。與此同時，隨著2025年上半年經濟數據發布，在全球貿易格局演變和貨幣政策調整的背景下，2025年下半年中國國內經濟走勢也需要重新評估。



從全球視角來看，施羅德近期上調對全球股票的評級，主要基於關稅衝擊弱於預期和全球經濟衰退概率顯著下降的判斷。美國企業資本開支和就業市場韌性支撐權益市場，因此將權益評級由中性上調至正面。地區方面，歐洲、大中華區及韓國等新興市場具備吸引力。固定收益方面，美債雖具估值吸引力，但財政擴張和曲線陡峭化限制利率下行空間；歐洲、澳洲高評級債券防禦性更強。匯率層面，美元因利差收斂和宏觀政策不確定性面臨下行壓力，利好新興市場及回流本地貨幣計算資產。大宗商品市場中，中東地緣風險帶來的油價上漲被視為短暫擾動，預計全球的充足產能以及溫和需求將在中期內推動油價回落。黃金受各國央行持續購買支撐，維持核心配置地位，但需關注獲利了結壓力。



*中國下半年經濟增速面臨挑戰，市場分化趨勢或加劇*



從中國國內視角來看，隨著上半年交易接近尾聲，市場正重新評估下半年經濟前景。預計下半年的經濟增速或將面臨一定的挑戰，貿易、內需和消費均面臨潛在拐點。出口在上半年「搶跑」效應後可能有所回落。房地產整體發展走勢穩中向好但現階段市場仍處於修復過程，二手房價調整較為明顯。消費方面，耐用品補貼政策雖短期提振銷售，但2026年的補貼是否能繼續還存在不確定性。鑑於2025年前兩季度中國國內生產總值(GDP)目標完成及情況良好，後續政策刺激空間或相對有限。



綜合當前宏觀環境和政策預期，預計資金流動性會有望保持偏寬鬆水準，決策層已充分認識到股市對於公眾信心和消費的影響，且中美關係的緊張態勢也已經被充分預期。這些因素或有助於緩解市場下行風險，但市場分化趨勢或將進一步加劇。在此背景下，對於下半年A股市場，挖掘結構性機會將成為投資首要方向。



*關注有色金屬板塊投資機會，工業零件板塊存波動風險*



從具體板塊來看，周期板塊整體變化不大，大宗商品價格呈現結構性分化。有色金屬表現分化，銅價在去庫存支撐下保持穩定，電解鋁價格因供需格局改善獲得支撐。貴金屬板塊受外來風險因素影響價格走高。短期內，將關注有色金屬板塊的結構性投資機會，而周期性板塊的全面共振仍需等待宏觀需求出現明顯改善。



工業製造板塊整體穩定，汽車價格戰成為主要擾動因素。太陽能光伏行業在「531」搶裝潮結束後正積極進入調整期，為未來需求增長做好準備；鋰電池板塊延續底部震盪。工程機械呈現內外分化，中國國內市場經歷調整，但海外市場保持較高景氣度；自動化設備訂單增速較第一季度峰值有所回落，但整體仍處合理區間。汽車行業競爭加劇，當中企業估值處於合理水平，零件板塊受主題性變化影響出現調整，波動風險值得關注。



*消費板塊呈新舊分化格局，科技板塊景氣度改善*



消費板塊呈現新舊分化格局，潮玩走向海外成為新亮點。文化輸出浪潮獲得市場認可，新消費行業板塊的當前估值水平尚屬合理。飲料企業通過鎖定原材料成本有效對沖成本壓力，龍頭企業盈利能力得到保障。家電板塊整體平穩，但需關注美國鋼鐵關稅政策對出口導向型企業的潛在影響。寵物食品細分賽道保持高增長，但需關注個別品牌股東減持等短期擾動因素。總體而言，市場風格偏向結構性投資機會。



科技板塊景氣度改善成為亮點，在美國人工智能(AI)相關的資本開支持續上升的背景下，有望從產業鏈角度和映射角度對中國國內科技股形成拉動。另外，需特別關注的是小型股過度擁擠的情況。一方面是2025年以來量化組合對於中小型盤指數的超額接近歷史高估值，而中證1000/2000估值和成交量也均接近歷史高估值，潛在風險不容忽視。



施羅德對港股市場持相對正面看法。首先，港股市場優質公司數量近兩年持續增加，許多公司很大程度上代表了先進生產力，有望成為結構性收益的主要來源。其次，近年來政策層面對香港市場的支持日益增強，許多A股優質公司選擇赴港上市，有效提升了港股市場的品質和深度。(wa)