23,900.79
-247.28
(-1.02%)
23,882
-225
(-0.93%)
低水19
8,599.27
-109.39
(-1.26%)
5,229.08
-96.87
(-1.82%)
2,257.88億
3,493.05
-4.43
(-0.127%)
3,991.40
-7.05
(-0.176%)
10,581.80
-6.59
(-0.062%)
2,162.12
-0.01
(0.00%)
108,723.6100
-199.3800
(-0.183%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0934
澳元最佳客戶買入價
5.1352
歐元最佳客戶買入價
9.2130
英鎊最佳客戶買入價
10.6956
日圓最佳客戶買入價
5.3590
推廣【夏日勁減】多款精選產品 低至買1送1
恒生指數
23,900.79
-247.28
(-1.02%)
期指
低水19
23,882
-225
(-0.93%)
國企指數
8,599.27
-109.39
(-1.26%)
科技指數
5,229.08
-96.87
(-1.82%)
大市成交
2,257.88億
股票
2,126.68億
(94.189%)
窩輪
52.30億
(2.316%)
牛熊證
78.91億
(3.495%)
即時更新：09/07/2025 16:03
可賣空股票總成交
1,012.83億
主板賣空
137.71億
(13.597%)
半日數據，更新：09/07/2025 12:40
上証指數
成交：5,959.63億
3,493.05
-4.43
(-0.127%)
滬深300
3,991.40
-7.05
(-0.176%)
深証成指
10,581.80
-6.59
(-0.062%)
MSCI中國A50
2,162.12
-0.01
(0.00%)
比特幣
資料由Binance提供
108,723.6100
-199.3800
(-0.183%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0934
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1352
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.2130
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.6956
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.3590
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

中醫排毒|環境與食物污染損臟腑誘發敏感，中醫排毒調理與避開毒...
中醫養生 美女中醫

中醫排毒|環境與食物污染損臟腑誘發敏感，中醫排毒調理與避開毒...
「6絕」電影的兩個路向⸺《不赦之罪》與《私家偵探》
Art & Living Feature

「6絕」電影的兩個路向⸺《不赦之罪》與《私家偵探》
政經專訪

【專訪】曾煥平：港樓今年最差跌一成，負資產恐倍升
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ01788 國泰君安國際00700 騰訊控股00388 香港交易所02318 中國平安03690 美團－Ｗ
股票
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
立即讚好etnet Facebook專頁！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
HIBOR 同業拆息
隔夜
0.07%
1個月
1.10%
3個月
1.80%
更新：09/07/2025 11:15
美元匯率-最大跌幅
EUR 歐元/美元
1.1708
-0.0015
-0.128%
NZD 紐元/美元
0.5989
-0.0003
-0.055%
AUD 澳元/美元
0.6521
-0.0003
-0.049%
更新：09/07/2025 16:01
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處