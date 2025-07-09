09/07/2025 11:38

【數據解讀】6月PPI創近兩年最大跌幅，反內捲重要性凸顯

《經濟通通訊社9日專訊》中國6月居民消費價格指數(CPI)同比「轉正」至五個月高點，但PPI同比創2023年7月以來最大降幅、並遜於預期。分析人士認為，現階段斷言通縮結束為時尚早。PPI跌幅較大意味著整個企業經營環境其實更惡化，這也彰顯出現在整治內捲、去產能的重要性。



凱投宏觀中國經濟學家黃梓純說，6月CPI同比由負轉正，核心CPI同比攀升至逾一年高位，這很可能反映了消費品以舊換新政策的提振作用。但隨著政策效應即將消退，預計今年晚些時候基礎通脹將再度回落。黃梓純並預計隨著出口放緩和財政支持力度減弱，今年下半年需求將趨弱。在商品供應持續過剩的背景下，儘管政府著力調控，但產能過剩問題難以化解，製造業價格戰或將延續。



東方金誠首席宏觀分析師王青表示，在外部經貿環境依然複雜嚴峻的前景下，接下來以舊換新等促消費措施會加力推進，這將繼續對物價走勢形成重要支撐。不過，當前房地產市場仍處於調整狀態，後期還需關注潛在的「出口轉內銷」可能帶來新的物價下行壓力。



王青判斷7月CPI同比有可能重返負值區間，大概率會在-0.2%左右。下半年推動物價水平合理回升將成為宏觀政策的一個重要目標，這也將為財政加力促消費及央行進一步降息打開空間。



*現階段斷言通縮結束為時尚早*



至於保銀資本管理公司總裁兼首席經濟學家張智威認為，CPI通脹率略高於零，而PPI通縮則進一步加劇，現階段斷言通縮結束為時尚早。房地產行業的疲軟態勢仍在持續。「反內捲」行動目前仍處於初期階段，在需求疲軟的環境下，尚不明確政府將採取哪些措施來防止企業過度競爭。



與此同時，美國宣布對部分國家徵收的關稅稅率已接近4月公布的水平。市場對於如此高關稅給美國和全球經濟造成的損害過於樂觀。(ry)