09/07/2025 12:08

【穩定幣】內媒調查義烏穩定幣交易，多數商家稱不收亦不懂

《經濟通通訊社9日專訊》近期有傳言稱，浙江義烏超3000家商戶使用USDT等穩定幣收款，月交易流水破10億美元。不過，據《每日經濟新聞》實地探訪義烏發現，絕大多數商家表示「不收、不懂、沒聽過」穩定幣，僅極個別商家稱「可收但小訂單不做」。當地協會也回應稱，會員企業幾乎沒有使用穩定幣結算，律師指出目前穩定幣無法用於中國境內與境外之間的跨境支付。



*走訪：幾十家商鋪中只有一家接受穩定幣*



報道指，義烏國際商貿城共有五個區，總面積達640萬平方米。二區是一棟面積達60餘萬平方米的五層建築，銷售的商品包含箱包、五金工具、電工產品、小家電等。



對於是否願意接受使用穩定幣結算貨款，二區一家玩具批發店的店長搖了搖頭，說：「那是什麼幣？我不清楚。」另一家日用品店的老板娘則表示，她不收穩定幣，只接受客戶用人民幣或美元支付。「穩定幣的牌照都沒開始發，怎麼用呢？」一家五金店的男老板坦言，「我這里還沒遇到過。」



報道稱，在義烏國際商貿城的一區、二區和三區，得到的普遍答覆是「不收」「不懂」「沒聽過」穩定幣。有一家店主稱，「可以收，但是小訂單不做。」對於更多詳情，店主不願多說。這是在接連走訪的幾十家商鋪之中，唯一一家表示可以接受穩定幣支付的商鋪。



據悉，義烏國際商貿城的商戶主要接受人民幣或美元現金支付。通常情況下，客戶會主動將當地貨幣兌換成人民幣，以便支付貨款。至於收款方式，有的客戶選擇直接通過銀行轉賬給商戶，而有的商戶則依賴貨代公司來完成收款。



*當地協會：幾乎沒有使用穩定幣結算*



根據報道，關於穩定幣在義烏的使用情況，有兩種看法。一種聲音認為，穩定幣在義烏的使用已經變得普遍，而在與初次合作的客戶打交道時，一些商家可能出於謹慎，不願意透露過多信息。



報道引述一位經營義烏電商群的老板透露，盡管一些商家可能會接受比特幣、以太坊、USDT等作為支付方式，但這種接受程度往往取決於商家與顧客之間的關係，「關係好的可以收，關係不好的也不會收。」



另一種聲音認為，不排除部分義烏商家願意接受穩定幣支付，但這種商家的佔比非常低，遠沒有達到「普遍」的程度。義烏當地相關協會人士表示，「據我們了解的會員單位和非會員企業中，使用穩定幣結算的還真不多，或者說幾乎沒有。這種缺乏實際背書的私人性質的加密貨幣本來就認可度不高，且也難以形成廣泛流通。」



*律師：目前境內禁止人民幣與穩定幣之間的兌換*



報道引述金誠同達律師事務所合夥人律師汪靈罡介紹，目前穩定幣無法做中國境內與境外之間的跨境支付，「即使通過境外錢包收了穩定幣，也無法將這筆穩定幣兌換成法定貨幣匯回境內。」



他分析，如果用穩定幣來計價結算跨境交易，那麼這一過程會產生穩定幣與法定人民幣之間的兌換需求。然而，在現行中國的法律和金融監管體系下，人民幣與穩定幣之間的兌換目前在境內被禁止。



對於企業選擇通過境外錢包收取穩定幣，而不打算將這些資金匯回國內的可能性，汪靈罡認為，此種做法顯然違反了外匯管理規定。「因為海關有貨物出口，而銀行沒有資金入賬，這樣出口貨物的物流和資金流就不匹配了。」他坦言，「許多小公司也一樣做，只是你直接問，他不能告訴你。」(jq)